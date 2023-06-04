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В центре Львова недавно разгорелся скандал между местной жительницей и уличным музыкантом. Как отмечает ряд СМИ, одессит приехал во Львов, где решил устроить уличный концерт. Стоит отметить, что в центре негласной столицы Западной Украины уличные выступления являются распространенным явлением.

Музыкант сидел на ступеньках здания и под гитару исполнял одну из композиций Виктора Цоя. Это не понравилось местной жительнице, которая активно возмущалась, что парень исполняет песню на русском языке. Отмечается, что молодой человек также позволил себе ряд нецензурных выражений в сторону своей оппонентки.

Однако спустя некоторое время оказалось, что на музыканта была написана жалоба в правоохранительные органы. Причем как выяснилось, похлопотала по этому поводу местный депутат Наталья Пипа. Молодого одессита заставили извиниться за свои слова и действия, причем сделать это он был должен на украинском языке. Теперь инцидентом будут заниматься львовские полицейские.

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