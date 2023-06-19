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Судхир Джагтап из Индии побила мировой рекорд протанцевав в течение 127 часов подряд с небольшими пререрывами. Об этом событии пишет информационное агентство UPI.

16-летняя девочка из Индии начала исполнять один из видов индийского классического танца под названием катхак на территории своей родной школы рано утром 29 мая. Джагтап остановилась только 3 июня, протанцевав под музыку в общей сложности 5 суток и 7 часов.

Каждый час молодой девушке было позволено делать небольшой перерыв продолжительностью пять минут. Также ей разрешалось пропускать перерывы, чтобы накапливать их для более продолжительного ночного отдыха.

По словам девушки, она решилась на установление рекорда ради продвижения индийской культуре в мире. Представители Книги рекордов Гиннеса задокументировали новый рекорд.

Ранее самым продолжительным непрерывным танцем было исполнение непальской танцовщицы, которая смогла непрерывно двигаться под музыку в течение 126 часов.

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