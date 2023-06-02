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Город Шебекино с его почти 40 тысячами жителей находится всего в нескольких километрах от украинской границы. За последние несколько дней местные жители оказались под обстрелом, а самый сильный из них произошел 1 июня. Согласно данным Минобороны России, в этот день мотопехота и танки попытались вторгнуться в Белгородскую область. Однако, по заявлению военного ведомства, атака была успешно отбита. Жители города рассказали о том, что происходит в Шебекино в последние дни, пишет Лента.ру.

Дмитрий, один из жителей Шебекино, рассказал, что их обычная жизнь изменилась еще в начале осени, когда начались первые налеты. В первый раз это произошло на предприятии, и хотя последствия были несильными, вскоре после этого произошел крупный пожар, ставший первым серьезным ударом для города.

Ситуация достигла своего пика шесть дней назад, и с тех пор обстрелы продолжаются. Особенно много налетов было 28 мая.

Один из выпускников школы рассказал, что 22 мая диверсионная группа проникла в Белгородский район, что привело к проведению последнего звонка в школе в дистанционном формате.

Он рассказал, что проснулся от звука налета и сразу осознал серьезность ситуации, поэтому побежал в комнату к родителям. Налеты были очень интенсивными, но прошли достаточно быстро. Дом трясся, все вокруг разваливалось.

Многие люди начали массово покидать город. На улицах можно увидеть множество машин, загруженных вещами, готовых к отъезду.

 

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