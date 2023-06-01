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Один из жителей Шебекино в разговоре с журналистами рассказал, в каких условиях проходит эвакуация местного населения в более безопасные города на фоне усилившихся обстрелов со стороны боевиков вооруженных сил Украины.

По словам местного жителя по имени Дмитрий, он выехал из Шебекино еще в понедельник, а его супруга покинула город сегодня, 1 июня, во время очередного обстрела со стороны Украины. Мужчина подчеркнул, что в последнее время обстрелы со стороны украинских боевиков практически не прекращаются.

Дмитрий также добавил, что большая часть населения города, которая обладала личными автомобилями уже выехала в более безопасные места. Другая часть людей, которые пожелали выехать из города, покинули населенный пункт на автобусах. Мужчина рассказал, что местная администрация помогает жителям города с эвакуацией.

Также местным жителям помогают и добровольцы, которые на собственном транспорте приезжают в Шебекино, чтобы вывезти людей из-под обстрелов.

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