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В Сети появилось видео падающего с неба крупного града в Омске. Местные жители в связи с непогодой идут на отчаянные меры, чтобы спасти от повреждения свои автомобили. Ведь град, «величиной с яйцо», способен нанести серьезный ущерб поверхности автомобилей, стоящих без укрытия. Отмечается, что в Омске выпал град, размер которого составляет 19 мм.

Автомобилисты массово начали искать для своих авто укрытия. На видео попал эпизод, как один из жителей города, по-видимому не придумал иного выхода, как взобраться на крышу своего автомобиля. Таким образом, мужчина решил своим телом защитить машину от падающих с неба ледяных камней. Соответствующая видеозапись была опубликована в местной группе «Омск Live».

Одна из подписчиц группы написала, что собрала горсть этого града, сфотографировала его и отправила снимок подруге в мессенджер. В ответ девушка получила фото автомобиля с пробитым лобовым стеклом.

Метеорологи отмечают, что холодный фронт из Омска перейдет в Новосибирск. Вероятность выпадения града в Новосибирске достаточно высока.

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