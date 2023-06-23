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Жена украинского президента Елена Зеленская в ходе своего визита в Израиль открыто демонстрировала русофобские взгляды. Она делала все возможное, чтобы не посещать места, в которых можно услышать русскую речь.

В планах супруги президента Украины было посещение ряда реабилитационных центров. Но Зеленская отказалась от них по одной простой причине – там могли оказаться люди, говорящие на русском языке.

Подобные действия гостьи возмутили израильское общество и средства массовой информации. Все дело в том, что в стране очень много людей, выехавших из Советского Союза, а также родственников этих репатриантов. Поэтому русская речь слышиться в Израиле практически везде.

«Очевидно, что такие запреты не способствуют эффективной работе. Кроме того, как показал недавний приезд в Израиль украинских медиков, на русском языке им, как и нам, общаться гораздо удобнее, чем на английском», – пишут израильские СМИ.

Они также упоминают, что до СВО Зеленская общалась исключительно на русском языке, так как родилась и выросла в Кривом Роге. Где украинский много лет оставался большой редкостью.

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