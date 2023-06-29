Подтянутая фигура Анны Кастеровой, прекрасной жены хоккеиста «Питтсбурга» Евгения Малкина, привлекла внимание публики.

Анна опубликовала фотографию в социальной сети, на которой она предстает в белом нижнем белье, надевая легкую куртку сверху.

Анна Кастерова и Евгений Малкин стали мужем и женой в мае 2016 года. Практически сразу после свадьбы пара приветствовала рождение их сына, Никиты. Уже несколько лет они живут в США. Став мамой, Анна отказалась от своей карьеры и полностью посвятила себя семье и воспитанию сына, о чем она нисколько не жалеет.

Анна также поделилась, что она спокойно относится к фанаткам своего 34-летнего супруга. Она признается, что даже радуется тому, что он нравится другим женщинам.

«Есть ли у меня ревность? Бывает, но это только подстегивает меня. В хорошем смысле, конечно, если вы понимаете, о чем я говорю», – поделилась Анна.