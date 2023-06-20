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Во Львове и Львовской области в ночь на 20 июня прогремела серия мощных взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога, местные власти призывают жителей находиться в укрытиях или как минимум прятаться в коридоре, пользуясь “правилом двух стен”.

“Вы ведь сами все хорошо слышите. Во Львове и области — взрывы”, – написал в своем телеграм-канале мэр города Андрей Садовой.

Российские ВС не ограничились лишь Львовской областью. Удары по военным объектам ВСУ в настоящий момент наносятся в Киеве, ночью взрывы гремели в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях. Также об ударах по целям сообщают из подконтрольного киевскому режиму города Запорожье.

Воздушная тревога ночью объявлялась в Одесской и Николаевской, сейчас сирены продолжают работать в Черниговской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Житомирской областях.

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