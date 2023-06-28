“Моральный капитал” Украины “насчитывает тысячу лет государственности” и будет постепенно приумножен, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем выступлении перед депутатами Верховной рады.

“Украина постепенно преумножит свой моральный капитал, который уже насчитывает тысячу лет истории украинского государства. Наше лидерство уже влияет на глобальную расстановку сил”, – цитирует Зеленского РИА Новости.

Выступление украинского лидера было приурочено к дню Конституции. В нем он сделал несколько громких политических заявлений, а также призвал Верховную раду принять законопроект о легализации медицинской марихуаны (каннабиса), которая якобы необходима для лечебных целей. Почему марихуана стала вдруг одним из главных вопросов именно в день Конституции, сказать сложно.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Украина появилась только благодаря Советскому Союзу. В его составе она возникла в качестве одной из республик, а до этого на ее территории действовали лишь разрозненные “квазигосударственные образования”.