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Президент Украины Владимир Зеленский намерен начать публичную борьбу со странами, которые якобы помогают России обходить санкции. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи в Киеве с эстонским коллегой Аларом Карисом.

Зеленский заявил, что устал от санкций, которые не работают, так как отдельные европейские государства просто игнорируют их и помогают России обходить ограничения. И это в то время, когда другие страны, напротив, производят все больше зенитных ракет, чтобы помочь украинской противовоздушной обороне.

“То есть какая-то ерунда происходит”, – заявил украинский лидер.

Напомним, что ранее Зеленский вносил предложения полностью запретить все торговые операции с Ираном и ввести против него санкции на 50 лет. Разумеется, приняты они не были

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