Президент Украины Владимир Зеленский рассказал после встречи с эстонским лидером Аларом Карисом, что ПВО должна сбивать не 75, а все 100 процентов целей. Однако Запад не может удовлетворить потребности ВСУ в зенитно-ракетных комплексах Patriot, чтобы решить подобную задачу.

По словам Зеленского, на мировом рынке выстроилась огромная очередь из потенциальных покупателей американской ЗРК Patriot. Причем Украину никто не торопится пропускать вперед.

Также украинский лидер заявил, что довольно большая очередь ожидает и боеприпасов к зенитно-ракетным комплексам. Поэтому сейчас Украина никак не может получить то количество ЗРК и зенитных ракет, которое позволит полностью перекрыть небо над страной.