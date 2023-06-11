Украинские войска попытаются взять Мелитополь к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле текущего года. Это необходимо президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы отчитаться перед Альянсом о крупном достижении и выпросить новое вооружение, передает “Военное обозрение”.

Именно с таким расчетом ВСУ и начали контрнаступление в июне. Украина рассчитывает на получение ракет ATACMS с дальностью более 300 километров и истребители F-16. Сейчас Запад хоть и обещает поставить такое вооружение, но не дает его, так как не видит никаких подвижек в действиях ВСУ. Однако после восстановления выхода к Азовскому морю Киев сможет получить необходимую ему авиацию и дальнобойные снаряды.

В Киеве также объяснили, почему так долго замалчивали начало контрнаступления. Командование ВСУ не хотело попасть в глупую ситуацию, которая возникла в Артемовске. Тогда генерал Александр Сырский обещал быстро “отбить” город, но в итоге войска не продвинулись даже на несколько метров.