Очередное украинское контрнаступление на флангах Артемовска (украинское название Бахмут) откладывается поскольку план, разработанный генералом ВС Украины Александром Сырским, не был утвержден в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

В украинской столице прошло очередное заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, где рассматривался новый военный план по контрнаступлению в районе Артемовска. Однако Зеленский потребовал от генерала Сырского показать результат, а не предлагать очередную «мясорубку», в которой украинская армия потеряет большое количество солдат и техники.

Ранее журналисты сообщали, что Сырский надеялся получить разрешение использовать в своем контрнаступлении под Артемовском натовские танки «Леопард» и «Челленджер». Командующему Сухопутными войсками Украины необходим срочный реванш, поскольку предыдущее контрнаступление было провальным, что в итоге привело к потери Артемовска.