В ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз уклонился от вопроса о начале контрнаступления ВСУ.

Он заявил, что не может сказать, когда мировое сообщество увидит анонсируемое полгода контрнаступление, потому что это не кино.

Также Зеленский грозно высказался в том духе, что главное, чтобы контратакующие действия ВСУ “не только увидела, но и почувствовала” Россия.

Напомним, такие грозные фразы звучат еще с декабря. Украинские власти и командование ВСУ постоянно смещают даты контрнаступления, находят все новые причины для его переноса. И практически постоянно о нем говорят, создавая по кругу один и тот же информационный повод.