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В ходе своего выступления на саммите Европейского сообщества президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить конфликт между Приднестровьем и Молдавией.

Он заявил, что как только Украина “выиграет у России”, то сразу можно будет переходить к урегулированию замороженного конфликта в Приднестровье.

Президент Молдавии Майя Санду в ходе саммита заявила, что страна даже в случае вступления в Евросоюз не собирается отказываться от Приднестровья. Она выразила надежду, что ПМР сама захочет вернуться под власть Кишинева, когда после выполнения всех данных ЕС рекомендаций уровень жизни в Молдове значительно повысится.

В настоящий же момент Кишинев делает все возможное для ухудшения жизни в непризнанной республике. ПМР оказалась в настоящей блокаде так как ввоз на ее территории промышленного оборудования, медикаментов, целого ряда продуктов питания запрещен.

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