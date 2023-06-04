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Киеву для успешного контрнаступления недостаточно средств противовоздушной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Зеленский в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

Он объяснил, что в распоряжении Украины нет достаточного количества авиации, чтобы обеспечить превосходство в воздухе, поэтому Западу не мешало бы отправить в Киеве еще хотя бы 50 зенитно-ракетных комплексов Patriot.

“Любое контрнаступление без контроля в небе очень опасно. Представьте себе военного, который понимает, что у него нет крыши. И он не понимает, почему у соседних стран это есть”, – заявил Зеленский.

Журналисты вежливо выслушали очередные запросы украинского лидера, но на этом дело и закончится. В распоряжении западных стран вряд ли найдется такое количество комплексов “Пэтриот”. Да и в любом случае 50 ЗРК вряд ли бы кто-то рискнул отправлять на Украину. Каждая из батарей обходится в 1 миллиард долларов и это не считая совсем не дешевых боеприпасов.

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