Как только конфликт между Россией и Украиной завершится, в последней можно ждать экономический бум. С таким прогнозом выступил профессор из Великобритании Джон Брайсон – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на издание Daily Express.

По мнению Брайсона, экономический рывок ожидает Украину, если союзники Киева примут программу, схожую с планом Маршалла. По этому плану восстанавливалась Германия после Второй мировой войны, благодаря чему страна превратилась в одну из мощных экономик мира.

Британский профессор уверяет, что восстановление пострадавшей украинской инфраструктуры на деньги Евросоюза и США будет идти учитывая современные стандарты. Это и приведёт к росту украинской экономики. Помимо этого Брайсон выразил надежду, что по окончанию боевых действий страны НАТО примут Украину в свои ряды.