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Модернизированная бронемашина БМД-4М, разработанная в последние годы российским ВПК, принимает активное участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции наряду с другими новинками отечественной оборонки.

Зарубежное издание World Defence News отмечает в своем материале эффективность российской бронемашины на поле боя. БМД-4М оснащается 100-мм орудием, которое может вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами. Также российская боевая машина оснащается 30-мм автоматической пушкой и пулеметами.

Автор зарубежного издания обращает внимание, что подобная комбинация вооружений, не имеющая себе равных среди мировых БМД, способна поражать широкий спектр целей на поле боя: от бронетехники до укрепленных опорных пунктов противника. Также БМД-4М обладает высокой маневренностью и хорошей проходимостью, что позволяет бронемашине быстро реагировать на меняющиеся условия боя. Единственным минусом российской машины, по мнению зарубежного обозревателя, является отсутствие тяжелой брони.

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