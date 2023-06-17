Западные СМИ следят за контрнаступлением ВСУ, но в связи с серьезными провалами и потерями украинской армии все чаще называют ее действия лишь “тестированием” и “разведкой боем”, пишет портал “Военное обозрение”.

Так, представитель Болонского университета Николо Фасола заявляет, что ВСУ только “прощупывают” оборону ВС РФ, ведя наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Он также добавляет, что для достижения серьезных успехов Киев должен задействовать более крупные силы.

Американские эксперты Джозеф Бермудес-младший, Александр Пармер и Сет Джонс в интервью The New York Times указывают на надежность российской обороны. Они заявляют, что ВС РФ выстроила самую мощную оборонительную линию со времен Второй мировой войны, поэтому прорваться сквозь нее ВСУ будет чрезвычайно сложно.

К проблемам, с которыми украинские военные столкнулись уже в первые дни контрнаступления, эксперты относят минные заграждения, на которых подрываются западные танки, а также отсутствие авиации. Все провалы, которые произошли из-за этого, Киев комментирует в своем обычном стиле, заявляя, что никаких контратакующих действий еще не начиналось, это лишь разведка.

Все эксперты сходятся во мнении, что главной целью ВСУ является Крым, но подавляющее большинство не верит в способность Киева добраться до полуострова.