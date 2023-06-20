Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр признала, что контрнаступление ВСУ продвигается крайне медленно. Но при этом она призвала жителей страны “не измерять контратакующие действия населенными пунктами или километрами”. Какие критерии стоит использовать для оценки эффективности ВСУ, Маляр так и не сообщила, но отметила, что их “гораздо больше”.

“Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами”, – заявила замминистра.

Кроме того, она признала уверенное отражение атак российскими военными, сообщила, что украинской армии очень тяжело продвигаться вперед из-за мощного сопротивления ВС РФ и заминированных территорий. По ее словам, ВСУ “движутся так, как движутся”, но серьезные успехи у них якобы впереди.

Напомним, на Западе многие эксперты оценивают начало контрнаступления ВСУ как провальное. Отмечается большое количество уничтоженной натовской техники, а также серьезные потери ВСУ.