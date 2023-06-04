Киев не будет делать официального заявления касательно начала контрнаступления вооруженных сил Украины на фронте. Об этом в своем Телеграм-канале написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам заместителя главы оборонного ведомства Украины, любые планы «любят тишину». Однако ряд военных экспертов уже высказали предположение, что увеличившаяся интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны вооруженных сил Украины на Запорожском направлении может свидетельствовать о подготовке к началу широкомасштабного контрнаступления.

Причем эксперты отмечают, что командование украинской армии может провести попытку захватить населенный пункт Энергодар, на территории которого расположена крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция. Поскольку успехи украинской армии в боевых действиях в полях не слишком радуют киевский режим, они могут попытаться навязать российской армии городское сражение в Энергодаре.