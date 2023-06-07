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В районе Времьевского выступа на границе Запорожской области и ДНР вновь возникла тяжелая ситуация, связанная в попытками ВСУ атаковать населенный пункт Новодонецкое. При этом противник сменил тактику, рассказал замначальника Росгвардии по Донецкой народной республике Александр Ходаковский.

В своем телеграм-канале он написал, что боевики ВСУ уже не рискуют использовать тяжелые танки. Они перебрасывают как можно ближе к Новодонецкому пехотные подразделения на легкобронированной технике, после чего возвращаются за новыми группами.

Российские ВС наносят по этим отрядам артиллерийские удары, но некоторые пехотные подразделения все же прорываются к домам на окраине населенного пункта. Остальные пускаются в бегство, к ним подъезжают все те же боевые машины и вновь “подвозят” их ближе к линии соприкосновения.

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