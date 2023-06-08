ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командование ВСУ осознает, что недооценка возможностей ВС РФ в обороне привела к серьезным потерям буквально за несколько дней. Главком украинской армии Валерий Залужный уже требует срочного созыва ставки Верховного Главнокомандующего из-за ситуации на фронте.

Согласно плану контрнаступления, украинские ВС должны были наносить точечные удары на разных направлениях фронта, чтобы выявить слабые места в российской обороне. Основной целью стала Запорожская область, но уязвимостей найти не удалось нигде.

На всех направлениях, на которых Киев бросил подразделения в атаку, они были вынуждены с крупными потерями живой силы и техники отступать на исходные позиции.

Не исключено, что вдохновленный незначительными успехами на Харьковском направлении в прошлом году Киев решил не выдумывать ничего нового и провести контрнаступление по той же схеме. Но в этот раз российские ВС отлично подготовились к обороне, что привело к провалу украинской операции.

Вам может понравиться

Автор ТГ «Рыбарь» заявил, что контрнаступление ВСУ началось еще месяц назад

Военный эксперт, автор Телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук в эфире “Крым 24” заявил, что начало украинского контрнаступление произошло еще месяц назад. Он отметил, что «пресловутый контрнаступ» начался тогда, как началось всеобщее

Офицер армии США: у Украины нет шансов одержать победу над Россией

Отставной офицер американской армии признался, что у него “сердце обливается кровью”, когда он видит, как украинцы расплачиваются жизнями за бессмысленные попытки победить российские войска. Об этом Дэниел Дэвис рассказал в

Наводнение из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС продлится 72 часа: опубликована карта зон подтопления

Волна после разрушения дамбы Каховской ГЭС накроет все прилегающие к береговой линии населенные пункты, расположенные ниже водохранилища. На опубликованной в Сети карте можно детально увидеть все города и поселки, находящиеся