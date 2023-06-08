Командование ВСУ осознает, что недооценка возможностей ВС РФ в обороне привела к серьезным потерям буквально за несколько дней. Главком украинской армии Валерий Залужный уже требует срочного созыва ставки Верховного Главнокомандующего из-за ситуации на фронте.

Согласно плану контрнаступления, украинские ВС должны были наносить точечные удары на разных направлениях фронта, чтобы выявить слабые места в российской обороне. Основной целью стала Запорожская область, но уязвимостей найти не удалось нигде.

На всех направлениях, на которых Киев бросил подразделения в атаку, они были вынуждены с крупными потерями живой силы и техники отступать на исходные позиции.

Не исключено, что вдохновленный незначительными успехами на Харьковском направлении в прошлом году Киев решил не выдумывать ничего нового и провести контрнаступление по той же схеме. Но в этот раз российские ВС отлично подготовились к обороне, что привело к провалу украинской операции.