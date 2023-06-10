Отсутствие главкома ВСУ Валерия Залужного на совещании у президента Украины Владимира Зеленского, кадры с которого публиковались ранее, может говорить об отстранении генерала от реальных рычагов управления армией. Скорее всего, руководство контрнаступлением осуществляет Александр Сырский, а помогают ему Александр Тарнавский и Александр Комаренко.

Все трое присутствовали на совещании у Зеленского, которое украинский лидер назвал “важной встречей” Залужный же превратился в “говорящую голову” и лишь докладывает о том, что происходит в зоне специальной военной операции.

Неизвестно, чем вызвано отстранение Залужного от оперативного управления войсками. Не исключено, что Зеленский принял такое решение из-за разногласий с главкомом либо мстит ему за высказывания о российском главе Генштаба Валерии Герасимове. Но факт остается фактом – генерал больше не командует ВСУ.