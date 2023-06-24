ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что любые проблемы России полностью отвечают интересам Киева. Она призвала запомнить эту реакция киевского режима.

“Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь”, – сообщила Захарова.

Военный мятеж ЧВК “Вагнер” стал очередным поводом для пиара украинских властей. Кулеба решил не выделяться из общей массы и сделал свое заявление.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию в России. Он отметил, что мятеж может оказать влияние на ход специальной военной операции, но не стал углубляться в подробности.

Вам может понравиться

Экс-министр из ДНР рассказал, когда российские войска могут перейти в наступление

Российская армия в зоне СВО не будет всё время отсиживаться обороне, а в скором времени начнёт “контр-контрнаступ”. Предположительно, это может случиться уже в августе. Такое мнение высказал бывший министр госбезопасности

РСТ: Турция стала самым популярным направлением у российских туристов летом 2023 года

Российский союз туриндустрии назвал Турцию наиболее популярным направлением для отдыха. Отмечается, что даже повышение цен на проживание в отелях не снизило популярность данного курорта. Преимуществом является доступная и стабильная цена

В гибели «Титана» обсуждаются конспирологические версии

22 июня Береговая охрана США заявила, что батискаф “Титан” потерпел крушение. Представители ведомства отметили, что аппарат взорвался, все люди, которые были на его борту, сразу же погибли. После этого начали