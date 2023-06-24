Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что любые проблемы России полностью отвечают интересам Киева. Она призвала запомнить эту реакция киевского режима.

“Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь”, – сообщила Захарова.

Военный мятеж ЧВК “Вагнер” стал очередным поводом для пиара украинских властей. Кулеба решил не выделяться из общей массы и сделал свое заявление.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию в России. Он отметил, что мятеж может оказать влияние на ход специальной военной операции, но не стал углубляться в подробности.