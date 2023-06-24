Крушение батискафа “Титан” после обнаружения его обломков стало свершившимся фактом, как и гибель всех членов экипажа. Но несмотря на это остается большое количество вопросов, главные из которых – это почему произошел взрыв аппарата и зачем общественности сообщали, на сколько хватит воздуха туристам, если после крушения у них не было ни единого шанса выжить.

Береговая охрана США, пишет “Российская газета”, получила информацию о взрыве уже через несколько часов после погружения “Титана”. Однако ВМС США после этого заявляли, что очень важно приложить усилия “для спасения людей на борту”. Хотя спасти их не было никакой возможности.

Кроме того, появляется много версий гибели “Титана”, среди которых и несоответствие аппарата требованиям для погружения на столь большую глубину. Напомним, что ранее режиссер Джеймс Кэмерон напомнил, что погружался к затонувшему “Титанику” на батискафах, сделанных из стали с добавлением никеля. Миллиардеры же отправились в путешествие на аппарате из композитов, поведение которых под давлением еще мало изучено.

Также стало известно, что компания OceanGate не прошла сертификацию аппарата группой морской индустрии. Было заявлено, что настолько инновационные инженерные решения специалисты будут изучать несколько лет, а отправлять туристов нужно уже сейчас.

Точная причина взрыва, разумеется, рано или поздно будет установлена. Что еще расследовать и на какие вопросы искать ответы, специалисты просто не знают. Так, экс-капитан британской субмарины Райан Рэмси заявил, что расследование будет проводиться примерно таким же образом, как и при выяснении причин авиакатастроф.