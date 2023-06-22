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В батальоне “Енисей”, который находится на передовой в зоне специальной военной операции, произошел уникальный эпизод, о котором рассказала ТК “Атаман”. Казак из Забайкалья с позывным “Тунгус” после дежурства вдруг столкнулся с беспилотным аппаратом ВСУ.

Он возвращался с дежурства на свои позиции, предварительно получив продукты на свое подразделение. Боец сложил их в два мешка, связал веревкой и двинулся в путь.

Нарвавшись на беспилотик, казак сперва неожиданно присел, чтобы исчезнуть на мгновение из поля зрения “птички”. Подпустив дрон поближе, он резко встал и нанес удар по низко летящему БПЛА мешком с продуктами. В результате дрон рухнул на землю.

Казаки отсоединили от беспилотника боеприпас от РПГ, которым ВСУ хотели атаковать российские позиции, а дрон забрали себе в качестве трофея.

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