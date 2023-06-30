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В эфире передачи «Жизнь и судьба» Александр Морозов с Борисом Корчевниковым обсудил президента Украины. В ходе беседы комик признался, что Владимир Зеленский сумел его удивить, пишет smotrim.ru.

Изменения, произошедшие с бывшим КВНщиком, оказались не в лучшую сторону и поразили его коллегу. Недавно глава соседней страны был известен своим творчеством и способностью развеселить широкую аудиторию, включая Россию.

Однако произошли перемены, которые Александр Морозов считал невозможными. Сегодня Владимир Зеленский «возглавляет кровавый цех» и своими действиями «утопил свою родину в крови».

Звезда шоу «Кривое зеркало» отметил, что он больше не узнает бывшего коллегу. Тот обладал харизмой и талантом, а сейчас его взгляд изменился, и на него смотрят «две чёрные дыры». Политик своими поступками дискредитировал призвание клоуна. Владимир Зеленский перестал быть добрым человеком и выбрал совершенно иной путь вместо того, чтобы радовать людей своим юмором. Александр Морозов испуган этими переменами.

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