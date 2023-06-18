Российская актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсетях фотографии с первого свидания с Михаилом Тройником, коллегой и возлюбленным. Актриса трогательно подписала совместные фото и призналась своему избраннику в любви.

Юлия написала, что уже прошел год с момента их первого с Михаилом свидания. Она отметила, что не хочет ничего загадывать наперед, а надеется, что «пусть нам будет так же интересно вдвоем, сложно, спорно, смешно, но всегда интересно. Я тебя люблю».

Об отношениях пары стало известно осенью минувшего года. Актеры появились в качестве пары на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды». Несколько позже Юлия Пересильд официально подтвердила свои отношения с Михаилом Тройником.

Юлия Пересильд воспитывает двоих детей от режиссера Алексея Учителя, с которым рассталась еще в 2021 году. Бывшие супруги продолжают общаться и работать вместе. По словам Юлии, она не препятствует отношениям дочерей с их отцом.