Актриса Юлия Пересильд посетила светское мероприятие вместе со своим возлюбленным, 35-летним актером Михаилом Тройником. Они присутствовали на премьере сериала «Библиотекарь».

Показ нового проекта, основанного на одноименном романе Михаила Елизарова, состоялся в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Тройник, сыгравший в фильме свою роль, не мог не присутствовать на этом событии. Компанию ему составила 38-летняя Пересильд, привлекая внимание фотографов своим ярким мандариновым брючным костюмом. Весь вечер пара не скрывала своих чувств, обнимаясь и демонстрируя свою любовь.

Артист Тройник заявил журналистам, что для него очень важна поддержка со стороны Юлии.

О романтической связи Юлии Пересильд и Михаила Тройника стало известно в прошлом году. У актера нет детей, в то время как его избранница воспитывает двоих дочерей от режиссера Алексея Учителя.