Как сообщает пресс-служба Яндекс, специалисты компании научили нейросеть собственной разработки YandexGPT пересказывать тезисно длинный текст. В настоящий момент данная функция работает в тестовом режиме.

Сообщается, что большая языковая модель YandexGPT умеет кратко пересказывать любой текст. Чтобы воспользоваться данной функцией необходимо просто скопировать ссылку на любую статью, выложенную в Сети, и загрузить ее в нейросеть, которая тезисно изложит основные идеи и мысли написанного.

Любой желающий может ознакомиться с новой функцией нейросети от компании Яндекс на сервисе по адресу 300.ya.ru. При этом большая языковая модель YandexGPT пока способна выделять главные мысли в русскоязычных текстах длиной до 30 тысяч знаков.

Напомним, что YandexGPT начала работать 17 мая 2023 года. Воспользоваться возможностями нейросети можно при помощи голосового помощника «Алиса» просто сказав фразу «Давай придумаем».