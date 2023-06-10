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Территория нескольких провинций Канады была охвачена неконтролируемыми лесными пожарами. Общая площадь возгорания составила около трех миллионов гектаров леса. Экстренные службы страны не могут справиться с распространением огня, поэтому едкий дым разносит на тысячи километров вокруг.

Ученые уже предупредили, что последствия канадских лесных пожаров ощутят на себе даже жители Норвегии. При этом в соседних Соединенных Штатах Америки в некоторых штатах даже отменили спортивные соревнования, проводимые как на открытой местности, так и в закрытых помещениях.

Например, руководство Главной лиги бейсбола (MLB) изменило время проведения матчей между командами «Нью-Йорк Янкиз» – «Чикаго Уайт Сокс» и «Филадельфия Филлис» – «Детройт Тайгерс». При этом руководство женской национальной ассоциации (WNBA) и вовсе отменило проведение матча между командами «Миннесота Линкс» – «Нью-Йорк Либерти». Опасное качество воздуха не позволяет проводить спортивные соревнования в обычном режиме в США.

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