Во время интервью для газеты The Wall Street Journal украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Китай может сыграть очень важную роль в урегулировании боевых действий на территории Украины поскольку является более мощным государством, чем Российская Федерация.

По словам Зеленского, такая большая и мощная страна как Китайская Народная Республика не должна «стоять в стороне и наблюдать, как гибнуть люди». Поэтому украинский лидер решил обратиться к Пекину с призывом «сдержать» Российскую Федерацию.

Офис украинского президента постоянно предпринимает попытки изолировать Россию на международной арене, стремясь заручиться поддержкой стран, имеющих дружественные отношения с Москвой. Поэтому Зеленский подчеркнул, что настолько мощная и сильная страна в экономическом и технологическом плане как Китай должна принимать активное участие в решении международных проблем.

Ранее украинский президент выразил, что опасается уменьшения военной и финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки после возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах.