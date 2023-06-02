Украина сама себе создала серьезные препятствия в тех районах, где намеревается начинать контрнаступление. Боевики ВСУ вокруг своих позиций расставили десятки тысяч мин, которые сейчас необходимо убирать для продвижения вперед.

Командир подразделения саперов 1-й танковой бригады ВСУ рассказал, что это весьма сложная задача. Все дело в том, что проводить разминирование с применением специальных машин нельзя, так как это позволит российской разведке быстро просчитать районы потенциального контрнаступления. Поэтому приходится все делать вручную.

«У всех трясутся руки», – цитирует боевика ВСУ американское издание The Washington Post.

Авторы публикации отметили, что начало разминирования территорий для безопасного продвижения вперед – это один из признаков скорого начала контрнаступления ВСУ.