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Шесть мотопехотных батальонов ВСУ с западной бронетехникой в первые же дни контрнаступления нарвались на “стальную стену”, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинского военнослужащего.

Источник рассказал журналистам, что ВС РФ встретили попытки прорыва мощными ударами артиллерии и авиации, которые уничтожали и технику, и скопления личного состава.

Кроме того, подразделения ВСУ наскочили на минные заграждения, которые даже не потрудились разминировать перед началом операции. Это привело к потере немецкого танка “Леопард” и нескольких БМП.

В настоящий момент Киев все же продолжает контрнаступление, так как у него нет другого выхода – Запад гонит украинские войска показывать эффективность своего вооружения и техники. Но ВС РФ продолжают отражать удары и сводить к минимуму любые надежды на успешные контратакующие действия ВСУ.

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