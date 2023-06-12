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Западной техники, полученной Украиной, недостаточно для полномасштабного контрнаступления, заявил один из офицеров ВСУ в интервью изданию The Wall Street Journal. Также он раскритиковал танки и БМП натовского образца, так как они с трудом могут передвигаться в зоне СВО.

Особенно сложно управляться с западной техникой после дождей. Все боевые машины разрабатывались для городских боев и пустыни, но на грунтовых дорогах и в поле они моментально теряют маневренность, передвигаются очень медленно, превращаясь в легкую мишень.

Напомним, что Киев уже потерял 6 американских БМП “Брэдли”, несколько танков “Леопард 2”, все три машины разминирования Leopard 2R HMBV, полученную от Канады БРЭМ Bergenpanzer и бронеавтомобили MRAP International MaxxPro. На Западе такое резвое уничтожение техники российской авиацией и артиллерией вызывает серьезное беспокойство.

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