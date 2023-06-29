Американская The Wall Street Journal пишет, что российские власти намерены установить контроль над “империей Пригожина”. Об этом якобы свидетельствует дипломатическая активность на Ближнем Востоке и в Африке, которая была замечена после мятежа в РФ.

Дипломаты заверяют, что операции ЧВК “Вагнер” будут продолжаться в штатном режиме, сменится только руководство компании. Также отмечается, что сейчас за пределами РФ находится более 6 тысяч “оркестрантов”, которые продолжают принимать участие в операциях “глобальной империи” Евгения Пригожина.

В Центральноафриканской Республике уже заявили, что примут всех бойцов, которых направит в страну Москва, независимо от того, кто будет ними управлять. Также известно, что ЧВК планирует сменит ООН в Мали после завершения ее миссии.