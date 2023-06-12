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Как отмечает в своем материале американская газета The Wall Street Journal, подразделения вооруженных сил Украины столкнулись с мощным сопротивлением и хорошо укрепленной линией обороны российских сил во время попытки перейти в контрнаступление на Запорожском направлении.

Автор материала сообщает, что в окрестностях населенного пункта Орехово украинские штурмовые отряды не смогли добиться каких-либо значимых результатов во время контрнаступления.

Украинская колонна западной бронетехники наткнулась на минное поле, а затем была разгромлена российской артиллерией. В результате было уничтожено два немецких танка «Леопард» и четыре американских бронетранспортера «Брэдли». При этом украинские солдаты также бросили на поле боя французский бронетранспортер и американскую боевую машину Oshkosh.

Американские журналисты резюмировали, что крах первой попытки украинской армии перейти в контрнаступление случился из-за тотального превосходства Вооруженных Сил России в воздухе. Также отмечается, что украинские военные не могут подтянуть ближе к линии фронта средства ПВО из-за опасности быть уничтоженными российскими дронами.

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