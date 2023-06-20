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КНР присматривается в специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, и извлекает для себя определённые уроки. В частности, речь идёт об оснащении армии и возможных последствиях, к которым может привести вторжение на остров Тайвань. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) – передаёт “Лента.ру”.

Китайские военные, как утверждает издание со ссылкой на офицера армии КНР, уже отметили, что в современном конфликте значительную роль играют высокоточные системы поражения, а также беспилотные летательные аппараты. Впрочем, наращивать производство такого вооружения Китаю нет надобности – он уже располагает довольно внушительным арсеналом ракет и дронов.

В то же время российская СВО показала Китаю “стратегическую неопределённость” того, что может произойти в случае, если Пекин решит захватить Тайвань, отмечает WSJ со ссылкой на экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Пекин считает Тайвань территорией Китая, однако де-факто это независимое островное государство, которое активно поддерживают США.

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