Натовская техника совершенно не приспособлена к условиям эксплуатации на Украине. Она создавалась для пустыни и городских сражений, а в украинских полях после дождей либо застревает, либо передвигается с огромным трудом, не показывая обещанной маневренности, рассказали американскому изданию The Wall Street Journal украинские военнослужащие.

Командир одного из подразделений с позывным “Финн” также посетовал на плохую подготовку многих офицеров украинской армии. Он пояснил, что без опыта они теряют ориентацию на поле боя, не могут принимать важные решения, попадая в экстремальную ситуацию.

Также “Финн” отметил отличную подготовку российской армии к отражению контрнаступления. Он пояснил, что ВС РФ выстроили “стальную стену”, они ждали боевиков ВСУ буквально на каждом участке, где осуществлялись попытки идти в атаку.