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Украинские военные прилагают титанические усилия для прорыва оборонительных линий ВС РФ, однако вперед идут российские войска. Именно такая ситуация возникла в Кременском лесу на территории ЛНР, где украинские силы выбиваются с позиций на протяжении уже 5 дней подряд.

Военнослужащие ВС РФ, имеющие неоспоримое превосходство в артиллерии, сметают все на своем пути. Они идут вперед, вызывая недоумение у боевиков ВСУ. Последние несколько месяцев ждали контрнаступления, они намеревались добиться успеха, но теперь вынуждены отступать, неся большие потери.

Боевик с позывным “Мастер” в интервью изданию The Washington Post рассказал, что военнослужащие ВС РФ бьют по позициям ВСУ артиллерией. В распоряжении Киева гаубиц слишком мало, поэтому подразделения под Кременной ничего не могут противопоставить ударам российских сил. Поэтому только в одном бою они продвинулись на 300-400 метров вперед.

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