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Боевики 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ рассказали корреспондентам издания The Washington Post о серьезных потерях, понесенных в ходе первых дней контрнаступления.

Они сообщили, что столкнулись с российскими войсками у населенного пункта Великая Новоселка и потерпели серьезной поражение. Выжить удалось лишь 20 военнослужащим из 50, которые были брошены в атаку.

Кроме того, российские ВС уничтожили 5 бронеавтомобилей.

Также издание отмечает, что Киев недоволен французскими колесными танками AMX-10 RC. Они имеют слабую броню, плохо вооружены и не подходят для интенсивных боевых действий.

Напомним, ВС РФ не только уничтожают, но и захватывают в качестве трофеев танки “Леопард”, AMX-10 RS, боевые машины пехоты “Брэдли” и другую технику.

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