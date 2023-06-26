Функция обнаружения ДТП на смартфонах iPhone работает некорректно, жалуются пользователи аппаратов от Apple. Телеканал WKRN привел один из эпизодов, подтверждающих это.

В округе Кофе американского штата Теннесси проходил фестиваль танцев Bonnaroo. В ходе мероприятия сразу несколько смартфонов Apple вызвали экстренные службы. По мнению экспертов, аппараты неправильно истолковали резкие движения и крики своих владельцев, решив, что произошла авария.

В коммуникационном центре 911 в округе заявили, что в сравнении с обычными выходными количество вызовов экстренных служб увеличилось в пять раз. Причем большинство ложных звонков совершили iPhone, которые оснащены функцией обнаружения ДТП и звонка спасателям в автоматическом режиме.