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Функция обнаружения ДТП на смартфонах iPhone работает некорректно, жалуются пользователи аппаратов от Apple. Телеканал WKRN привел один из эпизодов, подтверждающих это.

В округе Кофе американского штата Теннесси проходил фестиваль танцев Bonnaroo. В ходе мероприятия сразу несколько смартфонов Apple вызвали экстренные службы. По мнению экспертов, аппараты неправильно истолковали резкие движения и крики своих владельцев, решив, что произошла авария.

В коммуникационном центре 911 в округе заявили, что в сравнении с обычными выходными количество вызовов экстренных служб увеличилось в пять раз. Причем большинство ложных звонков совершили iPhone, которые оснащены функцией обнаружения ДТП и звонка спасателям в автоматическом режиме.

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