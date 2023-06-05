ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Московский Комсомолец», издание Washington Post опубликовало материал, в котором раскрыло методику подготовки украинских военнослужащих на полигонах НАТО. Отмечается, что украинцев активно готовят к предстоящему контрнаступлению. А прошедшие натовскую подготовку боевики будут входить в так называемые «наступательные бригады» ВСУ.

Американское издание отмечает, что в ходе украинского контрнаступления военнослужащие ВСУ будут иметь в своем арсенале не только привычное западное вооружение, но и «ноу-хау, почерпнутые из многомесячных тренировок».

Стоит отметить, что на немецкой базе НАТО подготавливали украинских солдат из 47-й отдельной механизированной бригады. В материале говорится, что основным заданием натовских инструкторов было обучение украинских военных наступательным действиям, ведь ранее ВСУ были сосредоточены лишь на оборонительных тактиках. Руководители бригад тренировались с помощью компьютерных программ, имитирующих реальные ситуации, с которыми военные могут сталкиваться в ходе боевых действий. По завершению обучения, 47-я отдельная механизированная бригада была передислоцирована поблизости к линии фронта в ожидании приказа о начале наступления.

Вам может понравиться

Военкор Коц сообщил о попытке прорыва ВСУ на Запорожском направлении

ВСУ активизировались сразу на нескольких направлениях, но основной удар они попытались нанести не у Пологов и Токмака, а в непосредственной близости у границы с Донецкой народной республикой, рассказал военный корреспондент

Агата Муцениеце смогла похудеть до 54 килограммов

Российская и латвийская актриса и телеведущая Агата Муцениеце расекретничалась и рассказала, что смогла сбросить свой вес до 54 килограммов. Поддерживать фому ей помогает правильное питание, бег и физические упражнения. 34-летняя

PL: Словакия оказалась самой русофильской страной в Восточной Европе

Чешское издание Parlamentní listy прокомментировало исследование Globsec, целью которого было выявить прозападно и пророссийски настроенные страны. Автор публикации Якуб Макаров написал, что позиция РФ в конфликте на Украине больше всего