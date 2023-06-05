Как сообщает «Московский Комсомолец», издание Washington Post опубликовало материал, в котором раскрыло методику подготовки украинских военнослужащих на полигонах НАТО. Отмечается, что украинцев активно готовят к предстоящему контрнаступлению. А прошедшие натовскую подготовку боевики будут входить в так называемые «наступательные бригады» ВСУ.

Американское издание отмечает, что в ходе украинского контрнаступления военнослужащие ВСУ будут иметь в своем арсенале не только привычное западное вооружение, но и «ноу-хау, почерпнутые из многомесячных тренировок».

Стоит отметить, что на немецкой базе НАТО подготавливали украинских солдат из 47-й отдельной механизированной бригады. В материале говорится, что основным заданием натовских инструкторов было обучение украинских военных наступательным действиям, ведь ранее ВСУ были сосредоточены лишь на оборонительных тактиках. Руководители бригад тренировались с помощью компьютерных программ, имитирующих реальные ситуации, с которыми военные могут сталкиваться в ходе боевых действий. По завершению обучения, 47-я отдельная механизированная бригада была передислоцирована поблизости к линии фронта в ожидании приказа о начале наступления.