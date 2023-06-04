Американское издание The Washington Post со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными чиновников Пентагона сообщило, что диверсионно-разведывательная группа, атаковавшая Белгородскую область, использовала технику США и Евросоюза.

Речь идет о трех бронеавтомобилях MRAP, полученных Украиной от Соединенных Штатов и еще одном, поставленном Польшей. Помимо этого, все боевики были вооружены винтовками из Чехии и Бельгии. Также диверсанты использовали шведские ПТРК AT-4.

Напомним, что 22 мая была совершена попытка прорыва в Белгородскую область диверсионно-разведывательной группой ВСУ. 70 боевиков и технику, которую они использовали, уничтожили российские ВС. 1 июня противник вновь повторил попытку прорыва, но его остановили уже на границе.