Украинская армия не оставляет попыток вклиниться в российскую оборону. В том числе и в Донецкой Народной Республике. Однако благодаря мужеству и уверенным действиям бойцов ВС РФ, попытки ВСУ терпят неудачу. Именно так сейчас обстоят дела возле села Макаровка в ДНР. Об этом сообщил военкор Семён Пегов, автор телеграм-канала WarGonzo – передаёт “МК”.

У себя в посте Пегов рассказал, что бои возле Макаровки продолжаются уже третий день. К линии боевого соприкосновения, которая здесь проходит, ВСУ постоянно подвозят артиллерию и личный состав. Ситуация, в целом, остаётся тяжёлой – отметил военкор. Он также не исключил, что украинская армия сейчас копит в резервы силы, чтобы начать здесь масштабную наступательную операцию.

По мнению военного корреспондента, возможность такого наступления сейчас высока, поскольку ВСУ жизненно необходимо обезопасить свои фланги.