В игровом сервисе Steam 15 июня вышла игра BattleBit Remastered, представляющая собой масштабный онлайн-шутер, в раннем доступе. Сразу же после релиза новинка стала настоящим хитов сервиса.

В игру уже играет более 23 тысяч человек. При этом игроки пишут, что новая игра по возможности разрушать превосходит популярный шутер Battlefield 2042, на разработку которого было выделено намного больше средств.

Игроки оставили более 4 тысяч положительных отзывов в Steam об BattleBit Remastered. Новинку хвалят за динамический игровой процесс, очень похожий на Battlefield, возможность настраивать оружие наподобие Call of Duty, а также за возможность разрушать строения.

Также игроки отмечают очень большой выбор доступного оружия, качественную графику и анимацию, с учетом ограниченного бюджета всего проекта. Одновременно на одной карте могут играть 254 игрока. При этом проект разрабатывает команда, которая состоит всего из трех игроков.