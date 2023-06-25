Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «ТВ Пинк» заявил, что Белград не будет приобретать беспилотные летательные аппараты «Байрактар» турецкого производства, поскольку аналогичные дроны были поставлены силам Косово.

По словам Вучича, поскольку Приштина получила турецкие беспилотные летательные аппараты Белград не станет приобретать у Турции аналогичные модели для своих вооруженных сил. Сербские власти отказываются сотрудничать с турецкой стороной, поскольку продажа «Байрактаров» силам непризнанного Косово противоречит резолюции 1244 и ряду других резолюций, резюмировал сербский президент.

Также Вучич добавил, что в скором времени Сербия получит крупную партию, начитывающую от нескольких сотен до тысячи, дронов-камикадзе производства одной из стран Ближнего Востока. По мнению президента Сербии подобное усиление армии страны позволит Белграду сдерживать «потенциального агрессора».