Украинские ВС пытаются окружить Артемовск, для чего ведут наступление на населенный пункт Клещеевка из Ивановского. Однако сами боевики заявляют, что ситуация на этом участке фронта очень тяжелая.

Генштаб ВСУ в первые дни операции сообщал, что подразделения продвинулись вперед, что операция продвигается по плану, однако сейчас подобные заявления исчезли.

Отмечается лишь, что российские ВС продолжают надежно удерживать оборону, постоянно отбрасывая украинских боевиков на исходные позиции. Армия уже деморализована и устала наступать безо всякой надежды на успех. Впрочем, Генштаб подбадривает бойцов традиционным высказыванием о “скорой победе”, в которую в ВСУ давно никто не верит.