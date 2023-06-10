ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС пытаются окружить Артемовск, для чего ведут наступление на населенный пункт Клещеевка из Ивановского. Однако сами боевики заявляют, что ситуация на этом участке фронта очень тяжелая.

Генштаб ВСУ в первые дни операции сообщал, что подразделения продвинулись вперед, что операция продвигается по плану, однако сейчас подобные заявления исчезли.

Отмечается лишь, что российские ВС продолжают надежно удерживать оборону, постоянно отбрасывая украинских боевиков на исходные позиции. Армия уже деморализована и устала наступать безо всякой надежды на успех. Впрочем, Генштаб подбадривает бойцов традиционным высказыванием о “скорой победе”, в которую в ВСУ давно никто не верит.

Вам может понравиться

Политолог из США: Запад откажется поддерживать Украину в случае провала контрнаступления

Действующие западные политики поставили свою репутацию на то, что Украина сможет остановить продвижение российской армии и успешно провести контрнаступательную операцию. Если она провалится, то это станет ударом не только для

Родственники погибшего бойца ВС Украины подрались на его могиле из-за «гробовых»

В Ивано-Франковске, расположенном на западной Украине, родственники погибшего украинского бойца подрались и переругались на поминках во время посещения могилы покойного на годовщину смерти, не поделив «гробовые» деньги. Об этом сообщает

Военкор Коц: ВС РФ захватили полный комплект британского БПЛА «Черный шершень» в качестве трофея

В распоряжении российского спецназа появился ценный трофей – беспилотник “Черный шершень” (PD-100 Black Hornet Nano) производства Великобритании. Дрон удалось перехватить в ходе боев за Новую Таволжанку в Белгородской области. Военный