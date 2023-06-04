После выхода из Артемовска 99% процентов подразделений ЧВК “Вагнер” украинское Минобороны начало активно делать заявления о возвращении в город боевиков ВСУ. Так, замглавы военного ведомства Анна Маляр высказалась в том духе, что в юго-западной части Бахмута подразделения остаются до сих пор.

Издание “Царьград” проанализировало сложившуюся ситуацию и выяснило, что она достаточно тяжелая. Но украинские боевики ведут боевые действия на северном и южном флангах в окрестностях Бахмута.

Так, военнослужащий ВС РФ с позывным “Маяк” рассказал корреспондентам, что практически круглосуточно на окраинах города раздается стрельба. Ранее также сообщалось, что ВСУ регулярно обстреливают Артемовск из артиллерийских орудий. Российские ВС наносят удары в ответ, причем длятся такие дуэли с момента полного освобождения города.